Орлов: Кукуян не свободен в принятии решений, у него много политических воображений

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе арбитра Павла Кукуяна в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Кукуян меня удивил, когда он уверено показал желтую карточку Дуарте. Было сразу видно, что эта прямая красная — намерение нанести травму. Он ведь двумя ногами от земли оторвался. Судьи на ВАР поняли, что это красная карточка.

Но у меня вопрос — почему Кукуян так неуверен в себе? Почему он изначально дает желтую? Значит на него что-то давит и он не свободен в принятии решений. Этот эпизод показывает, что у него в голове много политических воображений. Это и есть беда наших арбитров», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, «Зенит» в матче со «Спартаком» оформил досрочное чемпионство в РПЛ.