Игрок «Барсы» призвал Месси вернуться во время прямого эфира из чемпионской раздевалки

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо призвал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси вернуться в каталонский клуб.

Игрок «Барселоны» Алекс Бальде вёл прямой эфир из раздевалки в своей социальной сети во время празднования командой завоевания чемпионства. Араухо поучаствовал в нём, призвав аргентинца вернуться в команду: «Месси, давай!»

Напомним, «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Отметим, «Барселона» выиграла испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35 титулов.

«Барселона» стала чемпионом Испании без нападающего Лионеля Месси впервые за 24 года. В предыдущих 10 чемпионских сезонах аргентинец выступал в составе «Барселоны». Месси покинул команду в 2021 году, в качестве свободного агента перейдя в «ПСЖ».

Чемпионская раздевалка «Барселоны»: