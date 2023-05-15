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Салихова – о решениях ЭСК после «Зенита»: такое ощущение, что трактовки пишет нейросеть

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментирала решение Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по эпизоду с нападающим красно-белых Бальде Кейта и защитником «Зенита» Робертом Ренаном.

«Центр тяжести на ступне, зацепил шнурки бутсой, было лишь скользящее движение… 50 оттенков объяснений одного и того же нарушения.

Такое ощущение, что трактовки для ЭСК пишет нейросеть», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский«Спартак» делит третье место с «Ростовом» в турнирной таблице РПЛ., имея в активе 49 очков. Он отстаёт на четыре очка от идущего вторым ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит» после победы над красно-белыми стал недосягаем для конкурентов за золото. Команда оформила пятый чемпионский титул подряд.