Салихова – о решениях ЭСК после «Зенита»: такое ощущение, что трактовки пишет нейросеть

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментирала решение Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по эпизоду с нападающим красно-белых Бальде Кейта и защитником «Зенита» Робертом Ренаном.
«Центр тяжести на ступне, зацепил шнурки бутсой, было лишь скользящее движение… 50 оттенков объяснений одного и того же нарушения.
Такое ощущение, что трактовки для ЭСК пишет нейросеть», – приводит слова Салиховой Metaratings.
Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский«Спартак» делит третье место с «Ростовом» в турнирной таблице РПЛ., имея в активе 49 очков. Он отстаёт на четыре очка от идущего вторым ЦСКА.
Санкт-петербургский «Зенит» после победы над красно-белыми стал недосягаем для конкурентов за золото. Команда оформила пятый чемпионский титул подряд.
- 15 мая 2023
-
04:40
-
04:37
-
04:17
-
04:10
-
04:06
-
03:56
-
03:47
-
03:42
-
03:31
-
03:20
-
03:03
-
02:56
-
02:43
-
02:31
-
02:10
-
01:59
-
01:49
-
01:31
-
01:15
-
01:03
-
01:01
-
01:01
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:35
-
00:35
-
00:33
-
00:25
-
00:22
-
00:21
-
00:15
-
00:12
-
00:07
-
00:02