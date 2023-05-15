Геннадий Орлов: Семак почти на одном уровне с Романцевым

Комментатор Геннадий Орлов сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с легендарным тренером «Спартака» Олегом Романцевым.

«Семак почти на одном уровне с Романцевым. Команда Романцева доминировала, команда Семак доминирует сейчас. «Зенит» создал систему, он долго к этому шёл. Были провалы с Луческу и Манчини, но пришёл Семак и хорошо влился. Нельзя преуменьшать его роль. Он заслуженный лидер нашей тренерской группы.

Он добился в плане титулов. Но его вершина мастерства ещё впереди. В Европе у него есть хороший патрон — Спалетти. Но у Сергея нет хорошего иностранного языка. А это проблема для тех, кто хочет работать в Европе. Надо подучить, если планирует работать в Европе», — приводит слова Орлова Sport24.