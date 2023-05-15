Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой рассказал, когда на эмблеме «Зенита» появится третья звезда

Круговой рассказал, когда на эмблеме «Зенита» появится третья звезда
Комментарии

Защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что надеется увидеть третью звезду на эмблеме «Зенита» через пять лет. Ранее после досрочного оформления чемпионства в сезоне-2022/2023 «Зенит» получил право нанести на эмблему вторую золотую звезду.

«Медаль за этот сезон выглядит ярче, чем прошлые две. Прикольно.

Когда на эмблеме «Зенита» появится третья звезда? Через пять лет, очень на это надеюсь, — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России после матча 26-го тура с московским «Спартаком», одержав победу со счётом 3:2. Петербуржцы выиграли национальное первенство в пятый раз подряд и в 10-й раз в истории. На эмблеме сине-бело-голубых появилась вторая звезда.

Материалы по теме
Какой гол «Зенита» в победном Кубке УЕФА был лучшим?
Рейтинг
Какой гол «Зенита» в победном Кубке УЕФА был лучшим?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023