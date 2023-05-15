Видео: первые минуты игроков «Барселоны» в тоннеле после нападения болельщиков «Эспаньола»
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Появилось видео с первыми минутами футболистов «Барселоны» в подтрибунном помещении после того, как болельщики «Эспаньола» напали на них после матче 34-го тура чемпионата Испании.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Напомним, «Барселона» обыграла «Эспаньол» со счётом 4:2 и оформила досрочное чемпионство.
После матча болельщики «Эспаньола» выбежали на домашнее поле после финального свистка во время того, как игроки «Барселоны» в центральном круге праздновали завоевание чемпионского титула. Игроки каталонского клуба быстро покинули поле.
«Барселона» стала чемпионом Испании впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35 титулов.
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