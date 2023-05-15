Гладилин: думаю, Абаскаль не доволен своей работой

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об уходе наставника красно-белых Гильермо Абаскаля с пресс-конференции после матча 27-го тура Российской Премьер-лиги с «Химками». Команды сыграли вничью между собой (1:1).

«Я думаю, что он не доволен своей работой. Это его уже желание здесь кого-то обвинять. На качество игры посмотрите! Команда, которая борется за медали и играет с командой, которая, по сути, обречена на вылет. Идёт равная и упорная игра без преимущества. Потому что снова претензии предъявлять судьям будет неправильно. «Спартак», ведущий борьбу за медали, сыграл с обречённой командой на равных. Его позиция – это недовольство результатом. Это надо у Абаскаля спрашивать, почему он так сделал. Ведь нужно понимать, что он молодой специалист, никогда не работал с такими клубами. А сейчас ситуация нагнетается, и немножко поплыл. Может быть, он не знает, что говорить сейчас», – приводит слова Гладилина «Евро-футбол.Ру».