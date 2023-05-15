Канищев: Дзюба прав, «Зенит» — команда с бразильским акцентом

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев высказался о большом количестве бразильских игроков в клубе.

«Очевидно, что нынешний «Зенит» — команда с бразильским акцентом. Он совершенно не петербургский. Если брать за основу мнение, что за «Зенит» должны играть футболисты из города на Неве. Но болельщикам нужны победы. Играет за «Зенит» Мостовой или Малком, особого значения для них не имеет. Всем нужен результат. Есть, конечно, группа поклонников, которые хотели бы видеть в команде больше «своих». Но для подавляющей части болельщиков «Зенита» это необязательно.

Слова Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро? Ну а кто может возразить что-то по этому поводу? Не будь в команде бразильцев или будь они немножко другого уровня, не было бы того «Зенита», какой мы сейчас видим. С другой стороны, при всей моей «любви» к Александру Медведеву, гендиректору «Зенита», он провёл работу на трансферном рынке, так скажем, и результат налицо. Пусть даже результат достигнут в низко конкурентной среде. Что было бы с с этим «Зенитом» в Лиге чемпионов, мы можем только догадываться. Но в России он чемпион. А победителей не судят», — приводит слова Кинищева «РБ Спорт».