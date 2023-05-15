Андрей Коновалов: второй жёлтой карточки Даниила Денисова в матче с «Химками» не было

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Коновалов высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-лиги между «Химками» и красно-белыми. Игра завершилась вничью со счётом 1:1. Голы забивали Резиуан Мирзов и Александр Соболев.

«Если брать эту игру, второй желтой карточки Денисова не было. Это судейский недосмотр. Может, был один горчичник по совокупности. А во втором эпизоде, думаю, Кукуляк среагировал на крик футболиста «Химок», который был в этом стыке. Естественно, удаление стало ощутимым ударом по команде, которая хочет выиграть. Оно повлияло на результат матча. Если бы гости были в полном составе, они смогли бы дожать «Химки».

Есть моменты, которые надо исправлять. По наличию футболистов тоже есть вопросы. Но я думаю, что всё-таки больше удаление повлияло на результат. Хотя даже в меньшинстве гости имели моменты. Правда, «Химки» тоже опасно атаковали, и Селихов играл неплохо в этих эпизодах. Но по тому, как складывалась игра, результат больше закономерный», – приводит слова Коновалова «Евро-футбол.Ру».