Лепёхин: если конкуренты не купят качественных легионеров, «Зенит» долго будет побеждать

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался о чемпионстве клуба.
«Сколько ещё будет доминировать «Зенит» в РПЛ? Я думаю, что на ведущих ролях он, конечно, будет, вопрос в том, будет ли он продолжать собирать чемпионские титулы. Если у других команд ничего не изменится в плане усиления, то «Зенит» будет побеждать ещё очень долго. Под усилением я подразумеваю покупку легионеров. Тут главное угадать с иностранцами, чтобы они действительно определяли игру команды и смогли конкурировать с легионерами «Зенита». Но есть и ещё один вариант, при котором «Зенит» может упустить первую строчку. Это теоретически будет возможно, если ведущие легионеры «Зенита» покинут команду.
В «Зените» много бразильцев? Не думаю, что именно это определило качество игры легионеров «Зенита». Иностранцы в команде собраны очень сильные. С ними тренерский штаб угадал, это очень важно. Ещё совсем недавно в «Зените» играло много аргентинцев, такого футбола они не показывали», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».
- 15 мая 2023
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