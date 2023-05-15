Стрепетов: чемпионский футбол «Зенита» в игре с «Краснодаром» был только первые 12 минут

Известный футбольный эксперт, бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре чемпионов России в матче с «Краснодаром» (2:2).

«От встречи «Зенита» и «Краснодара» все ожидали яркой игры — атака, хорошее движение, эмоции. Но, к сожалению, в этой игре мы такого не увидели. Конечно, первые 12 минут был красивый чемпионский «Зенит», Малком забил очередной шедевр, а потом команда перестала играть. Практически не было игровой дисциплины, особенно в обороне. Большая группа футболистов при атаке «Краснодара» оставалась на половине поля соперника.

Мы не увидели разрушения от Барриоса, мы увидели слабое звено Алип — Чистяков, «Зенит» позволил забить себе первый мяч практически без сопротивления. Это вопросы к обороне. Во втором голе, опять же, допускают грубейшие ошибки Чистяков и Караваев. Так что чемпионской такую игру было не назвать, болельщики ждали другого. «Краснодар» очень хорошо бился, честь ему и хвала, но в этот день хозяева не имели права проигрывать и испортить праздник всему городу. И вышел креативный Мантуан, Кассьерра забил важный гол. Мяч, который позволил продолжить праздник. И компенсировал все моменты, которые форвард не забил. Отмечу также выход Кругового и Ерохина, которые очень старались в этой встрече.

Как только Кассьерра забил этот гол, «Зениту» простили и этот академичный футбол, и отсутствие дисциплины в обороне, ошибки, недонастрой на игру. Всё прощаем и радуемся чемпионству», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».