В «Баварии» прокомментировали слухи об уходе Мюллера

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался относительно трансферных слухов об уходе полузащитника Томаса Мюллера.

«Я каждый день общаюсь с Томасом. Если бы это было правдой, он бы сказал мне это лично. Томас – это «Бавария», «Бавария» – это Томас», – цитирует Салихамиджича журналист Георг Хользнер в своём «твиттере».

Сообщалось, что генеральный директор «Баварии» Оливер Кан, спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич и президент Герберт Хайнер связались с Мюллером на фоне слухов о его возможном уходе из клуба.

Контракт 34-летнего Мюллера с «Баварией» рассчитан до 2024 года. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе футболиста из-за малого игрового времени при главном тренере Томасе Тухеле.

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