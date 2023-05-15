Алексей Петрушин: «Динамо» производит удручающее впечатление

Ветеран московского «Динамо» Алексей Петрушин высказался об игре команды в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги с грозненским «Ахматом». Столичный клуб уступил со счётом 0:3 на своём поле.

«Хорошего мало вчера для хозяев. Что-то вообще команду было не узнать. «Ахмат» играл лучше, и было видно, что он очень хотел победить. Его футболисты боролись за каждый мяч. А у «Динамо» такого не наблюдалось. Это меня удивило. Поэтому гости по моментам обыграли «бело-голубых». Они выглядели интереснее и взяли три очка по делу. А что касается причин такой игры от хозяев – внутри команды что-то не то. Не было коллектива на поле, только отдельные футболисты. А у «Ахмата» была команда.

Может быть, не хватает мотивации? Можно и так сказать. Хотя бороться до конца сезона надо в любом случае. Они профессионалы. Я просто слов не нахожу, потому что команда сегодня произвела удручающее впечатление по игре и отношению. Даже по отношению к болельщикам. Ведь даже сегодня на трибунах было восемь тысяч. С учётом паспорта болельщика это много. Люди хотели увидеть хороший футбол и победу. Они были разочарованы», – приводит слова Петрушина «Евро-футбол.Ру».