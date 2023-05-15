Орлов: «Зениту» повезло с бразильцами. Малком имеет моральное право уходить

Комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионстве «Зенита», а также о чемпионской борьбе в следующих сезонах после возможного отъезда Малкома и Клаудиньо из России.

«Зачем загадывать? А потом — придут другие легионеры. Вы считаете, что на деньги от возможной продажи легионеров не пригласить других? Поиск игроков — тоже система. С бразильцами «Зениту» повезло. Я не знаю, уйдёт ли Малком. Но он имеет моральное право уходить. Он по-настоящему отработал контракт», — приводит слова Орлова Sport24.

Малком в текущем сезоне чемпионата России провёл 27 матчей, в которых забил 23 мяча и оформил семь голевых передач. Также на счету футболиста пять матчей в Фонбет Кубке России, в которых он отметился двумя забитыми мячами. Ранее «Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионский титул Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 65 очков после 27 матчей.