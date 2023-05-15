Виейра рассказал, каких игроков надо купить «Арсеналу», чтобы конкурировать с «Ман Сити»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Патрик Виейра высказался о выступлении команды в текущем сезоне и рассказал, в чём «канонирам» нужно добавить, чтобы стать на шаг ближе к «Манчестер Сити» в следующем розыгрыше чемпионата Англии.
«Если мы посмотрим на «Арсенал» прошлого сезона, то вряд ли бы кто-нибудь сказал, что они бросят вызов «Сити» в этом году. Конечно, они разочарованы, потому что были очень близки к завоеванию титула. Они должны понять, чего им не хватает. Сегодня они потеряли титул, но речь идёт о построении команды. Им нужно проанализировать весь сезон, сделать шаг назад и поразмыслить об этом.
Важно, что они обрели опыт. Игрокам пришлось столкнуться с новым уровнем давления в последних 10 матчах. Они извлекут из этого уроки и станут сильнее в следующем году. Им нужно приобрести пару игроков — центрального и правого защитников. В центре поля нужно больше физически сильных футболистов, впереди нужен тот, кто будет забивать голы. Если им удастся добавить этих игроков в стартовый состав, то они ещё на шаг ближе станут к «Манчестер Сити», — приводит слова Виейра Sky Sports.
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- 15 мая 2023
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