Сергей Юран: «Пари НН» останется в РПЛ, впереди ещё три игры

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о поражении от воронежского «Факела» в матче 27-го тура РПЛ (0:1), заявив, что нижегородцы сохранят место в высшем дивизионе чемпионата России.
«Мы разбирали «Факел», знали, как играет эта команда. Также я заострял внимание наших игроков на том, что в Воронеже будет много борьбы. И вы видели: получилась боевая игра, из которой каждый хотел выжать максимум. То, что требовалось, ребята выполняли. Практически ничего не дали создать сопернику, за исключением эпизода с пенальти. Мы искали свой шанс в атаке.
У нас команда молодая, и, наверное, при игре у ворот соперника футболистам не хватило спортивной наглости. Это приходит с годами. Нужно искать свои моменты. И у нас был отличный шанс, когда Гоцук пробил по пустым воротам, но игрок «Факела» вынес мяч буквально с «ленточки». Впереди три игры, и я ещё раз хочу сказать: мы останемся в Премьер-Лиге. Будем готовиться к домашней игре с «Сочи». Нужно побеждать!» — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари НН».
«Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ с 23 набранными очками после 27 сыгранных матчей.
- 15 мая 2023
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