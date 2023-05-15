Дьяков: «Торпедо» — величайший клуб. Но вполне возможно, что прекратят существование

Бывший футболист «Ростова», «Динамо» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков допустил, что московское «Торпедо» будет расформировано. Напомним, накануне автозаводцы потеряли шансы сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

«Торпедо» вылетело абсолютно заслуженно: по ходу всего сезона команда была слабее всех. В начале чемпионата надо было подбирать квалифицированных игроков, но клуб этого не сделал. Уволили Бородюка, хотя он хороший и сильный тренер, — это странное решение. Вылет никому не может пойти на пользу — это повлечёт возможные изменения в клубе. Поэтому сложно говорить о перспективах «Торпедо». Но ситуация будет другая, если в клубе смогут провести работу над ошибками и вернуться в РПЛ.

«Торпедо» — величайший клуб с суперисторией. Но надо быть объективным: около 30 лет клуб ничего не добивается и большинство времени проводит в низших дивизионах. В результате этого вряд ли прибавляется число новых болельщиков, а прежние уже дедушки — они на футбол не ходят. Вполне возможно, что «Торпедо» прекратит своё существование или будет болтаться в низших дивизионах. Но если бы пришёл хороший спонсор и взял бы клуб под полный контроль — в таком случае можно было бы смотреть на перспективу», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.