Пименов: было ясно, что Йокановича уберут из «Динамо» рано или поздно
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Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о решении бело-голубых расстаться с главным тренером Славишей Йокановичем, заявив, что его отставка была делом времени.
«Было ясно, что его уберут, это дело времени. Сейчас кто-то из клуба будет дорабатывать за него сезон, а дальше будут смотреть. Только руководство знает, что они хотят – иностранного или отечественного специалиста. Конечно, опытные специалисты поедут в РПЛ, если им предложить хороший контракт», – приводит слова Пименова Metaratings.
После матча 27-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» в Москве (0:3) в руководстве «Динамо» заявили, что к следующей игре команду будет готовить новый специалист, однако не назвали конкретного имени.
Йоканович действительно был так плох?
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