Евсеев: приятно, когда болельщики «Факела» скандируют моё имя

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев рассказал, что ему приятно слышать, как болельщики воронежцев скандируют его имя после победных матчей в РПЛ.

«Что чувствую, когда болельщики «Факела» скандируют моё имя? На игре с «Ростовом» то же самое было. Мне приятно. На домашнем стадионе была первая игра. Только аплодисменты болельщикам», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Евсеев возглавил «Факел» 1 мая. До этого специалист работал с ярославским «Шинником». Под руководством Евсеева воронежская команда одержала уже две победы, которые позволили ей подняться из зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ. «Факел» занимает 12-е место после 27 проведённых встреч, набрав 27 очков. До конца сезона осталось три матча.