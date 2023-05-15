Евсеев: приятно, когда болельщики «Факела» скандируют моё имя
Поделиться
Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев рассказал, что ему приятно слышать, как болельщики воронежцев скандируют его имя после победных матчей в РПЛ.
«Что чувствую, когда болельщики «Факела» скандируют моё имя? На игре с «Ростовом» то же самое было. Мне приятно. На домашнем стадионе была первая игра. Только аплодисменты болельщикам», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».
Евсеев возглавил «Факел» 1 мая. До этого специалист работал с ярославским «Шинником». Под руководством Евсеева воронежская команда одержала уже две победы, которые позволили ей подняться из зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ. «Факел» занимает 12-е место после 27 проведённых встреч, набрав 27 очков. До конца сезона осталось три матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2023
-
10:39
-
10:32
-
10:31
-
10:30
-
10:12
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:53
-
09:33
-
09:30
-
09:22
-
09:11
-
09:00
-
08:47
-
08:47
-
08:30
-
08:29
-
08:10
-
07:47
-
07:04
-
05:59
-
05:46
-
05:41
-
05:40
-
05:35
-
04:58
-
04:40
-
04:37
-
04:17
-
04:10
-
04:06
-
03:56
-
03:47
Партнерский контент