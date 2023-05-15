Чалов: в ЦСКА нет никаких чемоданных настроений в конце сезона, никто не расслабляется
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о форме армейцев перед решающими матчами текущего сезона, отметив, что никто не расслабляется, а в команде нет «чемоданных настроений».
«Мне кажется, наша команда сейчас в очень хорошем состоянии. Чувствуется эмоциональный подъём. Идём шаг за шагом, понимаем, что движемся в правильном направлении. Никто не расслабляется, нет никаких чемоданных настроений в конце сезона. Напротив, есть желание продолжать это движение наверх. Так что всё у нас хорошо, в оставшихся матчах нужно просто забирать своё. Не хотелось бы оценивать турнирную ситуацию. Наша задача – играть», — приводит слова Чалова Bobsoccer.
ЦСКА предстоит сыграть в суперфинале Фонбет Кубка России, а также провести три матча в РПЛ.
У Чалова уже 17 голов в РПЛ в текущем сезоне. Что он об этом думает?
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