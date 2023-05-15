Мирзов — о голе в ворота «Спартака»: иногда тренирую штрафные. Раз в год удаётся забить

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал свой гол в ворота «Спартака». Напомним, на 23-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги Мирзов забил гол в ворота красно-белых прямым ударом со штрафного.

«Иногда тренирую штрафные на тренировках: в игре со «Спартаком» получилось попасть. Раз в год удаётся забить», — сказал Резиуан Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). Подмосковная команда занимает предпоследнее, 15-е место в таблице турнира, заработав 18 очков в 27 матчах. При этом «Торпедо», находящееся на последней строчке в турнирной таблице, уже потеряло шансы сохранить прописку в РПЛ.