Бевеев: какие могут быть претензии к «Зениту»? Не они виноваты, что конкуренты проигрывают

Защитник екатеринбургского «Урала» Мингиян Бевеев высказался о победе санкт-петербургского «Зенита» в чемпионате России в текущем сезоне, отметив, что сине-бело-голубых нельзя обвинять в незаслуженном завоевании титула, так как они не виноваты в поражениях своих конкурентов на решающем отрезке турнира.

«Почему «Зенит» незаслуженно выиграл чемпионат? С таким составом, с такой игрой они логично выиграли. Люди играют, показывают уровень, делают своё дело, несмотря на то что четыре предыдущих чемпионата выиграли. Не от «Зенита» зависит, что на решающем отрезке их конкуренты проигрывают. Какие тут могут быть претензии к ним?» — приводит слова Бевеева «Матч ТВ».

«Зенит» выиграл чемпионат России за четыре тура до конца первенства. В 27 сыгранных матчах петербуржцы набрали 65 очков.