Гашкин: Дзюба не спас бы «Торпедо» от вылета. Что бы он один сделал?

Бывший футболист «Торпедо» Андрей Гашкин считает, что нападающий Артём Дзюба не помог бы автозаводцам сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. В зимнее трансферное окно «Торпедо» контактировало с Дзюбой, но в конечном итоге игрок перешёл в «Локомотив». По итогам 27 туров РПЛ сезона-2022/2023 «Торпедо» потеряло шансы остаться в элитном дивизионе российского футбола.

«Дзюбе нужны футболисты, чтобы он забивал голы. А Талалаев за зиму ничего не изменил, а шанс у него был. Какие при нём были очки? Ничья с «Краснодаром» и ещё матч с «Нижним Новгородом», где был чудак, которому нельзя было играть. Всё. Если Талалаев ничего не сделал в межсезонье, то в чём проблема?..

Дзюба не смог бы помочь «Торпедо» спастись от вылета? Конечно. Нужны игроки, которые бы его снабжали мячами, а в «Торпедо» таких не было. Фланги вообще пустые. Что справа, что слева. В «Локомотиве» уровень футболистов выше. Что бы Дзюба один сделал? Конечно, он бы помог, вопросов нет, но я сомневаюсь, что было бы настолько же удачно, как в «Локомотиве», — приводит слова Гашкина «РБ Спорт».