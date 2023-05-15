Митай: «Локомотив» знал, чего ждать от «Крыльев». Им нечего терять

Защитник московского «Локомотива» Марио Митай высказался о ничьей с самарскими «Крыльями Советов» в 27-м туре РПЛ (1:1), заявив, что самарцы не удивили железнодорожников, так как москвичи знали, чего от них ждать.

«Удивили ли «Крылья Советов»? Если честно, мы знали, что от них ждать. У этой команды сейчас ситуация, когда им нечего терять. Мы ожидали, что они будут в порядке. Так в итоге и было.

Чего не хватило для победы? Мы не можем быть в идеальном состоянии в каждой игре. Некоторые матчи могут быть неудачными. Сегодняшняя игра не была плохой, но и не могу назвать её достаточно хорошей. Всё, что нам нужно делать, — исправлять те ошибки, которые у нас есть», — приводит слова Митая официальный сайт «Локомотива».

«Крылья» открыли счёт в концовке первого тайма, однако пропустили уже в начале второй половины встречи.