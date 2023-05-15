Полузащитник ЦСКА Мендес высказался о разгромной победе над «Торпедо»

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо». Игра проходила на стадионе армейцев и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. В результате этого поражения «Торпедо» потеряло шансы сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола.

«Быстрый гол в матче с «Торпедо» немного сказался на нас. По ходу игры мы смогли найти свою игру, что позволило одержать победу. Можно ли сказать, что это была лёгкая игра для нас? Думаю, что во втором тайме мы доминировали большую часть времени. Самое главное, что удалось одержать победу», — сказал Виктор Мендес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.