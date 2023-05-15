Гранат рассказал, какой главный тренер нужен «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался об увольнении главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича, порекомендовав москвичам найти нового качественного иностранного специалиста на освободившуюся должность.
«Наверно, в клубе шла работа, связанная с выбором тренера, с которым команда доиграет этот чемпионат. И кто возглавит команду перед новым сезоном.
Иностранцы поедут к нам. Но надо брать качественного иностранца, который будет на две головы выше наших специалистов. А если брать, как у нас принято, в большинстве случаев неизвестных тренеров, то, думаю, не стоит», – приводит слова Граната Metaratings.
Йоканович возглавил «Динамо» перед началом текущего сезона. Об отставке специалиста стало известно после матча 27-го тура РПЛ с «Ахматом» в Москве (0:3).
- 15 мая 2023
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