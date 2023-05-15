Ломаев и ещё пять игроков с большой долей вероятности покинут «КС» по окончании сезона
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Сразу шесть игроков самарских «Крыльев Советов» с большой долей вероятности покинут команду по окончании сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Речь идёт о голкипере Иване Ломаеве, защитниках Александре Солдатенкове, Романе Евгеньеве и Юрии Горшкове, полузащитнике Романе Ежове и нападающем Владиславе Шитове.
«Все эти игроки, скорее всего, летом уйдут из «Крыльев». На часть из них претендует «Локомотив», а на другую часть — «Рубин», — добавил источник «Чемпионата».
После 27 сыгранных матчей текущего сезона «Крылья Советов» идут в зоне стыковых игр за право остаться в РПЛ, занимая 13-е место с 26 набранными очками. «Локомотив» расположился на 10-й строчке с 36 очками. «Рубин» борется за выход в РПЛ.
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