«Байер» объявил о подписании контракта с защитником «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Фото

Леверкузенский «Байер» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с испанским защитником Алехандро Гримальдо, который в этом сезоне играл за португальскую «Бенфику».

Фото: ФК «Байер»

Крайний защитник перейдёт в «Байер» летом на правах свободного агента. Его контракт с леверкузенским клубом рассчитан до июня 2027 года.

«Я рад продемонстрировать свои возможности в Бундеслиге. Считаю, что это одна из лучших лиг в Европе, и она, безусловно, уникальна с точки зрения атмосферы на трибунах. Я горжусь тем, что присоединился к такому клубу, как «Байер». Уверен, что мы прекрасно проведём время вместе», — прокомментировал свой переход Гримальдо.

27-летний Гримальдо забил семь голов и сделал 15 голевых передач в 52 матчах за «Бенфику» в текущем сезоне.

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