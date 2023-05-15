Фото: форвард «Зенита» Малком улетел из России за три тура до конца чемпионата

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком покинул Россию за три тура до окончания текущего сезона чемпионата страны.

Фото: Социальные сети Малкома

Соответствующий пост Малком опубликовал в своих социальных сетях. Бразильский нападающий вместе с друзьями на момент публикации фотографии находился в Париже, откуда отправится в родную Бразилию, где у него уже родился первый сын Габриэл.

«Зениту» до конца сезона осталось провести три матча в РПЛ. Соперниками петербуржцев будут «Оренбург», «Сочи» и воронежский «Факел».

Малком сыграл за «Зенит» 33 матча во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Последнюю игру за сине-бело-голубых нападающий провёл в субботу, 13 мая, выйдя в стартовом составе на встречу с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ (2:2).