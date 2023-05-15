Мохамед Конате: «Ахмат» бы боролся за еврокубки, если бы они были у клубов РПЛ

Форвард грозненского «Ахмата» Мохамед Конате высказался об отстранении российских клубов от еврокубков. Напомним, грозненский клуб в данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Эта позиция могла бы позволить «Ахмату» получить путёвку в еврокубки, если бы Россия была допущена до международных турниров.
«Если бы у клубов РПЛ были еврокубки, то было бы супер. «Ахмат» бы боролся за них. Но так получилось, что мы ничего не можем пожелать. Мы просто стараемся выиграть много матчей», — сказал Мохамед Конате в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, вчера состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.
- 15 мая 2023
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