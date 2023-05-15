Кечинов: не верю, что «Крылья» вылетят из РПЛ. Если останутся, распродажи игроков не будет

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что не верит, что самарские «Крылья Советов» вылетят из РПЛ в текущем сезоне.
«Такая распродажа может случиться, если «Крылья» вылетят в Первую лигу. Я слышал, что у них проект на перспективу, где они стараются собирать молодых футболистов, как это было из «Чертаново». А потом продавать в топ-клубы.
Если столько футболистов уйдёт, то придётся собирать новую команду. Если команда останется в РПЛ, то не думаю, что такое произойдёт. Не верю, что «Крылья» вылетят. У них очень хорошая и симпатичная команда. Да, нет результата. Но у команды всё равно есть свой рисунок. Даже если они окажутся в зоне стыков, то останутся», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 15 мая 2023
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