Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев может перейти в «Рубин» за 120 млн рублей

Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев может перейти в «Рубин» за 120 млн рублей
Комментарии

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев может перейти в казанский «Рубин». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, главный тренер казанцев Рашид Рахимов заинтересован в приобретении нового молодого голкипера для игры в РПЛ в следующем сезоне. Сумма отступных в контракте Ломаева составляет 120 млн рублей.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Ломаев и пять других игроков «Крыльев Советов» привлекли к себе внимание «Рубина» и московского «Локомотива» и покинут самарский клуб в летнее трансферное окно.

24-летний Ломаев сыграл за «Крылья» 27 матчей в текущем сезоне, пропустив в них 41 мяч и четыре раза оставив свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с самарцами рассчитан до 2025 года.

Кто ещё может уйти из «Крыльев Советов»?
Эксклюзив
Ломаев и ещё пять игроков с большой долей вероятности покинут «Крылья Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023