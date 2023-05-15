Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев может перейти в «Рубин» за 120 млн рублей

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев может перейти в казанский «Рубин». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, главный тренер казанцев Рашид Рахимов заинтересован в приобретении нового молодого голкипера для игры в РПЛ в следующем сезоне. Сумма отступных в контракте Ломаева составляет 120 млн рублей.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Ломаев и пять других игроков «Крыльев Советов» привлекли к себе внимание «Рубина» и московского «Локомотива» и покинут самарский клуб в летнее трансферное окно.

24-летний Ломаев сыграл за «Крылья» 27 матчей в текущем сезоне, пропустив в них 41 мяч и четыре раза оставив свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с самарцами рассчитан до 2025 года.