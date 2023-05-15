Игрок «Ахмата» Конате: мне было бы интересно перейти в «Спартак» или «Зенит». Почему нет?

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит» или «Спартак». Футболист признался, что ему был бы интересен переход в топ-клуб Российской Премьер-Лиги при наличии соответствующего предложения.

«Я один из лучших форвардов в РПЛ? Я просто стараюсь хорошо работать, у нас отличная команда. Тренер нашёл хороший подход к каждому, а перед собой я просто ставлю цель забивать как можно больше.

Было бы мне интересно перейти в «Зенит» или «Спартак» после такого сезона? Почему нет? Конечно, мне было бы это интересно, если такие предложения поступят», — сказал Мохамед Конате в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Конате сказал, что «Ахмат» мог бы бороться за еврокубки, если бы Россию не отстранили от них.