Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с аргентинской футболисткой

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с аргентинской футболисткой
Аудио-версия:
Комментарии

Женский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитницей Мариной Дельгадо.

«Спасибо клубу, что пошёл навстречу. По семейным обстоятельствам я вынуждена вернуться домой, в Аргентину. Сейчас мне очень важно быть рядом со своей семьёй.
Я хочу сказать спасибо клубу и команде, где меня тепло приняли и помогали в моей адаптации, игрокам, которые поддерживали меня всегда. Большое спасибо нашим невероятным болельщикам за поддержку и эмоции. Я ухожу, но остаюсь красно-зелёной, буду скучать и болеть за наших девчонок! Успеха команде. Вперёд, «Локо»!» — сказала Дельгадо.

Дельгадо присоединилась к «Локомотиву» перед началом текущего сезона. Аргентинка сыграла за железнодорожников три матча, не отметившись результативными действиями.

Материалы по теме
Женский «Локомотив» победил «Чертаново» благодаря голу Шеиной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023