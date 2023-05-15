«Локомотив» объявил о расторжении контракта с аргентинской футболисткой

Женский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитницей Мариной Дельгадо.

«Спасибо клубу, что пошёл навстречу. По семейным обстоятельствам я вынуждена вернуться домой, в Аргентину. Сейчас мне очень важно быть рядом со своей семьёй.

Я хочу сказать спасибо клубу и команде, где меня тепло приняли и помогали в моей адаптации, игрокам, которые поддерживали меня всегда. Большое спасибо нашим невероятным болельщикам за поддержку и эмоции. Я ухожу, но остаюсь красно-зелёной, буду скучать и болеть за наших девчонок! Успеха команде. Вперёд, «Локо»!» — сказала Дельгадо.

Дельгадо присоединилась к «Локомотиву» перед началом текущего сезона. Аргентинка сыграла за железнодорожников три матча, не отметившись результативными действиями.