Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Министр спорта Франции призвала наказать футболистов за отказ надевать радужную форму

Министр спорта Франции призвала наказать футболистов за отказ надевать радужную форму
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера потребовала санкций для футболистов французского чемпионата, отказывающихся носить радужную форму в поддержку ЛГБТ. Ранее нападающий «Нанта» Мустафа Мохамед отказался играть за свою команду в футболке с радужными номерами и не принял участия в матче с «Тулузой» (0:0).

«Я очень сожалению, что у нас нет 100% игроков во Франции, которые разделяют это послание о недискриминации. Мы находимся в стране, которая всегда была за уважение к другим и за права человека. Очень важно, чтобы мы все могли найти себя в таком простом послании о совместной жизни», — приводит слова Удеа-Кастера Le Parisien.

Также Удеа-Кастера призвала клубы вступить в диалог с отказавшимися футболистами и применить к ним штрафные санкции.

Как своё решение объяснил египетский футболист «Нанта»?
Форвард «Нанта» объяснил, почему отказался играть в форме с радужными номерами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023