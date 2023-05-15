Министр спорта Франции призвала наказать футболистов за отказ надевать радужную форму

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера потребовала санкций для футболистов французского чемпионата, отказывающихся носить радужную форму в поддержку ЛГБТ. Ранее нападающий «Нанта» Мустафа Мохамед отказался играть за свою команду в футболке с радужными номерами и не принял участия в матче с «Тулузой» (0:0).
«Я очень сожалению, что у нас нет 100% игроков во Франции, которые разделяют это послание о недискриминации. Мы находимся в стране, которая всегда была за уважение к другим и за права человека. Очень важно, чтобы мы все могли найти себя в таком простом послании о совместной жизни», — приводит слова Удеа-Кастера Le Parisien.
Также Удеа-Кастера призвала клубы вступить в диалог с отказавшимися футболистами и применить к ним штрафные санкции.
- 15 мая 2023
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