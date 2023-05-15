Ловчев — о «Крыльях Советов»: самую перспективную и молодую команду превратили в базар

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о «Крыльях Советов». По его мнению, самую молодую и перспективную команду России сейчас превратили в «базар» — из клуба уходят игроки, что отражается на игре.
«По гонке за выживание выделю историю Самары. Когда только много игроков «Чертаново» переходили в «Крылья», было понятно, что это базар определённых дельцов, которые контролируют футболистов.
Что там игроков берут на продажу. Спустя время всё так и оказалось — каждое трансферное окно кого-то продавали. Зимой в «Локомотив» забрали Глушенкова и Пиняева, которые играют в команде Галактионова весомую роль.
«Крылья» заработали денег на всех трансферах, а не только те люди, которые контролируют футболистов. Но я хочу сейчас спросить — как думаете, в «Крыльях» счастливы от получения этих миллионов сейчас, когда команда стоит в зоне стыков? Греют эти деньги душу, когда команда, которая показывает симпатичный атакующий футбол, будет, вероятно, биться в стыках? Что в этом бизнесе хорошего, если тренер Осинькин каждые полгода вынужден латать дыры? В чём тут кайф для болельщиков, которые, очевидно, лишились удовольствия видеть классных игроков, которые теперь успешно выступают в других клубах?
У нас на самом деле самую перспективную, самую молодую команду превратили в базар. Вот теперь итог, наслаждайтесь содеянным», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 15 мая 2023
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