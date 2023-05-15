Форвард «Зенита» Сергеев ответил на вопрос о больших премиальных за победу в РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал об эмоциях после вручения золотых медалей за победу в РПЛ после игры 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2) и опроверг информацию о премиальных за чемпионство.

«Испортило ли бы праздник поражение от «Краснодара»? Думаю, да — испортило бы. Но хорошо, что мы сравняли, хотя по игре действовали плохо. Ничего страшного: мы разберём ошибки, тренерский штаб сделает выводы и подскажет нам, что и как исправить. Главное, что вырвали ничью, не испортив праздник болельщикам.

Искренне ли радовался золотым медалям? Да, это именно радость. Словами это не передать. Не могу объяснить словами ни первое, ни второе чемпионство. Это просто круто.

Большие премиальные за победу в чемпионате? Ничего не приходило», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».