Виталий Дьяков: другого пути, кроме отставки Йокановича, у «Динамо» и быть не могло

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался по поводу расставания бело-голубых с тренером Славишей Йокановичем. Накануне стало известно об отставке иностранного специалиста, с которым «Динамо» не сумело ничего добиться в сезоне-2022/2023.

«У Йокановича было 27 туров, чтобы показать себя в «Динамо». Решение его уволить — правильное: вылет из Кубка, череда поражений, ужасная командная игра. Сейчас руководство вряд ли будет искать тренера вдолгую, потому что осталось три тура. Другого пути, кроме отставки Йокановича, и быть не могло.

Сейчас увольнение главного тренера выглядит своевременным. Было бы неправильно убирать Йокановича, когда ещё велась борьба за Кубок России. Ничего бы не поменялось, если бы это произошло два тура назад.

Вполне возможно, что Николич возглавит «Динамо». Не знаю, поможет ли это, в России он тренировал только «Локомотив». Насколько я помню, в начале его работы особо им довольны не были, а потом носили на руках. В России так часто происходит, когда могут поливать грязью, а затем всё наоборот. Только время может показать, кто нужен «Динамо», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.