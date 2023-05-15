Малком улетел из России по разрешению «Зенита»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома, заявил, что футболист улетел в Бразилию по согласованию с клубом.

«Всё было скоординировано», — приводит слова Гарсии ТАСС.

Ранее из социальных сетей Малкома стало известно, что футболист покинул Россию. Нападающий транзитом через Париж должен вернуться в родную Бразилию, где его возлюбленная родила чемпиону России первого ребёнка, сына Габриэла.

26-летний Малком провёл 33 матча за «Зенит» в текущем сезоне, отметившись в них 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Ближайший матч санкт-петербургской команды пройдёт 20 мая. Неизвестно, вернётся ли Малком к тому моменту.