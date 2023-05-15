Гбамбле: мы держим в уме, что в следующем году «Ахмату» надо бороться с «Зенитом»

Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле прокомментировал победу грозненской команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Динамо» (3:0). Также игрок подчеркнул, что в следующем сезоне «Ахмату» предстоит бороться с «Зенитом».

«Прежде всего мы приехали на игру с «Динамо», чтобы сразиться. Мы отдали всё, чтобы выиграть. Мы хотим продолжать в таком же духе до самого конца. Пятое место хорошо, но можно постараться зацепиться за третье, четвёртое. Это реально? Мы хотим большего в любом случае.

Мы держим в уме, что в следующем году нам надо бороться с «Зенитом». Мы готовится к этому уже сейчас. Такая цель есть», — приводит слова Нене Гбамбле Metaratings.

Напомним, «Ахмат» после 27 туров в РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице.