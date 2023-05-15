Ольга Смородская оценила возможное назначение Марко Николича главным тренером «Динамо»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила возможное назначение экс главного тренера железнодорожников Марко Николича на пост наставника «Динамо», отметив, что ей очень нравится сербский специалист.

«Что касается возможного назначения в «Динамо», мне Марко как тренер очень нравится! Я считаю, что для нашего футбола приход такого тренера — это хорошо. Почему в «Динамо» медлили с отставкой Йокановича? Потому что искали, кого взять вместо него. Тренера очень сложно найти», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация, что Николич сменит на посту главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича, об отставке которого стало известно после поражения бело-голубых от «Ахмата» в 27-м туре РПЛ (0:3).