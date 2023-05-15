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Ольга Смородская оценила возможное назначение Марко Николича главным тренером «Динамо»

Ольга Смородская оценила возможное назначение Марко Николича главным тренером «Динамо»
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила возможное назначение экс главного тренера железнодорожников Марко Николича на пост наставника «Динамо», отметив, что ей очень нравится сербский специалист.

«Что касается возможного назначения в «Динамо», мне Марко как тренер очень нравится! Я считаю, что для нашего футбола приход такого тренера — это хорошо. Почему в «Динамо» медлили с отставкой Йокановича? Потому что искали, кого взять вместо него. Тренера очень сложно найти», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация, что Николич сменит на посту главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича, об отставке которого стало известно после поражения бело-голубых от «Ахмата» в 27-м туре РПЛ (0:3).

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