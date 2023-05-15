Сенников: «Крылья» не заслуживают попадания в зону стыков

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встретились с «Крыльями Советов» (1:1). Также Сенников заявил, что самарский клуб не заслуживает попадания в зону стыковых матчей по итогам сезона-2022/2023.

«Интересная игра получилась между «Локомотивом» и «Крыльями», — сказал Сенников. — За железнодорожниками интересно наблюдать в весенней части. Атакующая линия команды была не в оптимальном составе, может, поэтому было так мало забитых мячей. «Крылья» достаточно хорошо играли. Результат закономерен.

Был ли второй гол засчитан верно? Этот момент на усмотрение судей. На VAR видно, что игрок не в офсайде, но это спорная ситуация, потому по линиям определить нельзя. С одной стороны, судьи должны руководствоваться решением бокового арбитра. Не было уверенности в этом моменте, поэтому посчитали, что положения вне игры нет, и гол засчитали. Сложный эпизод, миллиметры всё решили.

По игре мне нравятся «Крылья», они не заслуживают попадания в зону стыков», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».