«Рубин» готов предложить Дзюбе контракт с зарплатой € 1,5 млн в год — источник

«Рубин» заинтересован в подписании нападающего Артёма Дзюбы, который ныне выступает за «Локомотив». Казанский клуб хочет заполучить Дзюбу после возвращения в Российскую Премьер-Лигу, информирует «Матч ТВ».
Согласно сведениям источника, «Рубин» намерен сделать Дзюбу лидером команды, которая будет сформирована после возвращения в Премьер-Лигу. Ранее стороны контактировали в зимнее трансферное окно, но Дзюба не захотел рассматривать вариант выступления в Первой лиге.
Отмечается, что в «Рубине» рассматривают возможное подписание Дзюбы в том числе как имиджевый ход, который должен положительно повлиять на посещаемость матчей в Казани. «Рубин» готов предложить нападающему контракт по схеме «1+1», зарплата по которому составит порядка € 1,5 млн в год.
В нынешнем сезоне Артём Дзюба выступает за московский «Локомотив», куда перебрался из Турции.
- 15 мая 2023
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