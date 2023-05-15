Вячеслав Мельников рассказал о праздновании первого чемпионства «Зенита»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Вячеслав Мельников сравнил церемонию награждения 1984 года, когда петербургский клуб впервые стал чемпионом страны, с нынешней.

«Сейчас всё это по-другому выглядит, не так грандиозно. После матча с «Металлистом» в 1984-м были просто эмоции, которые словами не передать. А чествовали нас уже после окончания сезона в СКК.

Было ли шампанское сразу после матча? Всё было. И шампанское было. Администратор на всякий случай припас. Первое чемпионство — оно и есть первое.

Вечером пошли в ресторан? Пошли, конечно, вы что! Всё было заказано на всякий случай. Сидели до утра? Ну, до утра в то время не сидели. Там всё-таки закрывались рестораны, это был Советский Союз. Я помню, что мы почему-то без тренеров собрались. Но Павел Фёдорович Садырин узнал, где мы сидим, и посреди ночи наши тренеры всё-таки нагрянули в ресторан. Типа того: «Ага, вот вы где!» Потом уже начали вместе отмечать. Нашли они нас там, молодцы.

Не было ли с нами высокопоставленных болельщиков? Нет, всё по-семейному было, собрались командой. Только жёны и подруги футболистов ещё были. Они приехали на футбол. И что, им сказать: «Слышь, ты давай домой, а мы поехали отмечать»? Так не бывает.

Была ли на следующий день тренировка? Не было — ни на следующий, ни на другой. Ждали официального мероприятия, где должны были награждать. Оно состоялось позже в СКК. Дарили сувенирные тарелки и гвоздики? Всё дарили — и тарелки, и гвоздики. Что дарили, то дарили», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».