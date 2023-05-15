Павел Алпатов будет готовить «Динамо» к ближайшим матчам

32-летний российский специалист Павел Алпатов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» и уже приступил к подготовке команды к ближайшим играм.
«Алпатов входил в тренерский штаб Славиши Йокановича и, ранее, Сандро Шварца, а перед этим работал в Академии имени Льва Яшина и в «Динамо-2». Помогать в работе с основным составом также будет старший тренер молодёжной команды Павел Фигон.
Сегодня динамовцы под руководством Алпатова провели восстановительную тренировку, а с завтрашнего дня начнут подготовку к субботнему матчу с «Торпедо», – сообщает пресс-служба «Динамо».
Напомним, Славиша Йоканович был уволен с поста главного тренера после поражения «Динамо» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:3) 14 мая.
- 15 мая 2023
-
18:27
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:44
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:29
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
17:19
-
17:10
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:40
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
15:56
-
15:45
-
15:41
-
15:36
-
15:31