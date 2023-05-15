Бывший глава комитета по этике РФС: есть разные варианты наказания Михаила Кержакова

Бывший глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев высказался о возможном наказании вратаря «Зенита» Михаила Кержакова за поддержку оскорбительной кричалки в адрес «Спартака» во время празднования чемпионства.

«Если руководство РФС представит документы по инциденту в Комитет по этике, то там могут быть разные наказания: от дисквалификации или штрафа до просто замечания.

Дисквалификация может быть долгой? Она может быть разной: от нескольких игр до полугода. Есть разные градации. Мы с вами можем только гадать, а решение принимается непосредственно членами Комитета по этике или КДК РФС.

Дзагоев в 2013 году на праздновании чемпионства оскорбил «Зенит» и получил условную дисквалификацию на три месяца? Неважно, что дали Дзагоеву. Смотрят, сколько был игрок дисквалифицирован до этого. Здесь очень сложно предугадывать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».