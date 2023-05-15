Бывший глава комитета по этике РФС: есть разные варианты наказания Михаила Кержакова

Бывший глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев высказался о возможном наказании вратаря «Зенита» Михаила Кержакова за поддержку оскорбительной кричалки в адрес «Спартака» во время празднования чемпионства.
«Если руководство РФС представит документы по инциденту в Комитет по этике, то там могут быть разные наказания: от дисквалификации или штрафа до просто замечания.
Дисквалификация может быть долгой? Она может быть разной: от нескольких игр до полугода. Есть разные градации. Мы с вами можем только гадать, а решение принимается непосредственно членами Комитета по этике или КДК РФС.
Дзагоев в 2013 году на праздновании чемпионства оскорбил «Зенит» и получил условную дисквалификацию на три месяца? Неважно, что дали Дзагоеву. Смотрят, сколько был игрок дисквалифицирован до этого. Здесь очень сложно предугадывать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
- 15 мая 2023
-
18:27
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:44
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:29
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
17:19
-
17:10
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:40
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
15:56
-
15:45
-
15:41
-
15:36
-
15:31