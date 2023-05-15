Защитник «Манчестер Юнайтед» Туанзебе покинет команду в конце сезона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе покинет команду в предстоящее межсезонье на правах свободного агента. Представители клуба не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с игроком, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, манкунианцы уже уведомили представителей футболиста о необходимости поиска нового клуба.

Туанзебе выступает за «красных дьяволов» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В последние годы футболист проводил много времени в арендах: в «Астон Вилле» (в сезонах 2018/2019 и 2021/2022), «Наполи» (2022) и «Сток Сити» (в данный момент).

В текущем сезоне на счету Туанзебе пять матчей за «Сток» во всех турнирах, в которых он не сумел отметиться результативными действиями.

Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.