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Дмитрий Сенников: Дзюба будет приносить пользу «Локомотиву» ещё год или два

Дмитрий Сенников: Дзюба будет приносить пользу «Локомотиву» ещё год или два
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном продлении контракта нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы.

«На данный момент Артём Дзюба — один из ключевых футболистов «Локомотива». И ничего менять не нужно. А сам «Локомотив» — один из лидеров по набранным очкам весной. Рисунок игры, схема, игра самого Дзюбы — всё располагает к тому, чтобы продлить с ним контракт. Я думаю, что Артём сам этого хочет. Он нашёл себя в этой команде, в него верит тренер, есть взаимопонимание с партнёрами. Год или два Дзюба ещё будет приносить пользу «Локомотиву», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно. 34-летний форвард успел принять участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги в составе московского клуба, забил в них восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

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