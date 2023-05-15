Дмитрий Сенников: Дзюба будет приносить пользу «Локомотиву» ещё год или два

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном продлении контракта нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы.
«На данный момент Артём Дзюба — один из ключевых футболистов «Локомотива». И ничего менять не нужно. А сам «Локомотив» — один из лидеров по набранным очкам весной. Рисунок игры, схема, игра самого Дзюбы — всё располагает к тому, чтобы продлить с ним контракт. Я думаю, что Артём сам этого хочет. Он нашёл себя в этой команде, в него верит тренер, есть взаимопонимание с партнёрами. Год или два Дзюба ещё будет приносить пользу «Локомотиву», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Дзюба присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно. 34-летний форвард успел принять участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги в составе московского клуба, забил в них восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.
- 15 мая 2023
-
18:27
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:44
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:29
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
17:19
-
17:10
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:40
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
15:56
-
15:45
-
15:41
-
15:36
-
15:31