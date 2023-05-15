Погба может пропустить концовку сезона из-за травмы бедра

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба выбыл из строя на 20 дней после травмы, полученной в матче 35-го тура с «Кремонезе», сообщает Sky Sport.

Последний матч сезона «бьянконери» проведут в воскресенье, 4 июня, с «Удинезе». Существует вероятность, что французский хавбек больше не выйдет на поле до летней паузы. Сообщается, что Погба уже приступил к восстановительным процедурам.

В текущем сезоне на счету 30-летнего полузащитника девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

В матче 35-го тура с «Кремонезе» Погба вышел на поле в основном составе впервые за год. Последний раз хавбек появлялся в старте в апреле 2022 года. В то время футболист ещё был игроком «Манчестер Юнайтед».