Булыкин: «Крылья Советов» постоянно то вылетают из РПЛ, то заходят — для них ничего нового
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о текущей ситуации с самарскими «Крыльями Советов».
«Возможная распродажа «Крыльев» – печальная ситуация. Перед руководством будет сейчас стоять задача оставаться, тратить большие деньги или же вылетать и уходить в ФНЛ. «Крылья» постоянно то вылетают, то заходят — для них ничего нового нет.
Многое будет зависеть от бюджета, от главы региона. Жалко, когда в футболе такое происходит. Очень много факторов влияет на футбол и будет влиять. Хотелось бы, чтобы везде был спортивный принцип», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев резко высказывался о трансферной политике самарского клуба.
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